Cuidado com bronzeado! Aprenda os riscos da exposição ao solReprodução

Publicado 16/02/2024 09:00

Olá, meninas!

Infelizmente aquele bronze dourado e saudável não existe! Esse, que é o desejo de muitas pessoas, pode representar um real perigo para a saúde da pele. Por isso, hoje vamos fazer um alerta sobre os riscos da exposição ao sol e a importância da proteção solar eficaz.

“Classificamos os tipos de pele de I a VI, de acordo com a capacidade de resposta à radiação ultravioleta, sendo chamado fototipo I aquele que sempre se queima e nunca se bronzeia, até o VI, pele negra, totalmente pigmentada, com grande resistência à radiação”, explica a dermatologista Ana Paula Fucci.

O chamado bronzeado dourado é observado nas peles mais claras e para ocorrer, ocasiona danos no DNA das células. “As consequências serão vistas anos mais tarde, em forma de fotoenvelhecimento, manchas ou lesões cutâneas malignas. O ideal é respeitar seu tipo de pele e sua sensibilidade ao sol. Nunca queimar a ponto de descascar. E o mais importante, evite se expor ao sol entre 10h e 16h”, detalha a dermatologista.

A especialista alerta ainda sobre os riscos de bronzeamento artificial, através das câmaras de bronzeamento, “Esse é ainda mais prejudicial para a pele do que a exposição ao sol. A radiação é entregue de forma concentrada e direta, sem nenhum tipo de filtro ou proteção”.

A médica ressalta que filtro solar não é uma permissão para a exposição ao sol. “Ele é um grande aliado, desde que sejam seguidas as orientações de horário, evitar exposição exagerada e usar complementos como bonés, óculos, etc”, reforça.

A rotina de proteção solar é muito importante em qualquer época do ano, sobretudo agora no verão. Confira algumas dicas para ter uma proteção solar eficaz.

1 - Não deixe para aplicar o filtro quando chegar na praia ou piscina. O ideal é aplicá-lo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo de ser absorvido e começar a agir.

2 - Também é preciso reaplicar o filtro solar a cada 2 horas ou após se molhar ou suar muito.

3 - Use filtro com FPS 30 ou maior e para as crianças ou pessoas que possuem pele mais sensível, FPS de no mínimo 50.

4 - Use proteção adicional ao filtro solar, como chapéus, viseiras, óculos escuros. Além de evitar a exposição solar entre 10 e 16h.

5 - Use roupas leves, claras e chapéu e óculos de proteção UV, principalmente se for praticar caminhadas e atividades físicas ao ar livre. Quem costuma ficar muito tempo no sol tem que redobrar os cuidados e investir em roupas com proteção ultravioleta.