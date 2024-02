Suco especial para desinchar após o Carnaval - Reprodução

Publicado 18/02/2024 00:00

O Carnaval chegou ao fim e agora todos voltam a buscar uma alimentação mais equilibrada após dar uma exagerada durante o feriado. Devido ao calor, consumo de alimentos calóricos e bebidas alcoólicas é comum reter líquido e inchar nesses dias. Mas como reverter essa situação? Para ajudar a voltar para uma rotina saudável depois da folia, Carolina Martins, nutricionista da Magrass, ensina um suco especial para desinchar nesse pós-Carnaval. Confiram!



Suco contra o inchaço:



- 8 morangos

- 1/2 cenoura

- 1 limão espremido

- 1 colher (sobremesa) de canela

- 1 colher (sobremesa) de semente de linhaça

- 1 colher (sopa) de amaranto ou quinoa em flocos

- 1 copo (200 ml) de chá de hibisco gelado + 100 ml de água

- Adoçante a gosto



Você sabia que algumas frutas são diuréticas e também ajudam a desinchar? Eliminar as toxinas depende de bons costumes alimentares e, nessa questão, os alimentos diuréticos são bons aliados para limpar as toxinas nocivas, de forma segura e controlada, deixando o organismo equilibrado.



"Alimentos como frutas, verduras, legumes, ervas e temperos são considerados diuréticos, pois ajudam o bom funcionamento dos rins, facilitando a filtragem que esse órgão faz. Ou seja, limpam as toxinas do organismo através da urina", explica a nutricionista Cintya Bassi.



A especialista explica as propriedades de frutas saborosas e acessíveis:



Abacaxi: Rico em nutrientes que auxiliam no combate à retenção de líquidos, além de ter muitas fibras que melhoram o funcionamento intestinal, diminuindo o inchaço abdominal. Possui também uma enzima chamada bromelina, que auxilia na digestão.



Coco: Sua água tem alta quantidade de potássio e magnésio, o que auxilia na eliminação de líquidos.



Limão: É outra opção de fruta rica em potássio, além de fibras e manganês. Conhecido por reforçar o sistema imunológico graças à quantidade de vitamina C.



Melancia: Com alto teor de água, essa é uma fruta aliada da hidratação. Além do poder diurético, tem licopeno, uma substância que auxilia na prevenção contra o câncer, especialmente de próstata e mama, e doenças do coração.



Melão: Diurético, tem ainda propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento. Pelo alto teor de potássio, possui também ação cardioprotetora, ajudando a equilibrar os níveis de pressão arterial, e fibras, que auxiliam na regulação do intestino, melhorando o desconforto causado pela constipação.





Fevereiro Laranja: conscientização sobre a leucemia



Recentemente, a empresária e influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, filha do apresentador Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O episódio gerou comoção na internet e acendeu um alerta sobre o tema.



Para reforçar esse debate, foi criado o mês dedicado à conscientização contra a leucemia – o Fevereiro Laranja. Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), teremos cerca de 11 mil novos casos da doença no Brasil a cada ano, entre 2023 e 2025.



A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas na medula óssea, podendo ser aguda ou crônica. Quando é aguda (que foi o caso da influenciadora), progride rapidamente e produz células que não estão maduras e não conseguem realizar as funções normais, como transportar oxigênio e nutrientes, defender o organismo de infecções, coagular o sangue e regular a imunidade.



"Quadros de leucemia são curáveis. Para isso, é importante o diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento especializado", afirma o hematologista especializado em oncologia Phillip Bachour



Alguns sinais comuns da doença são: sangramento na gengiva frequente, pequenas manchas vermelhas na pele, febre alta sem razão aparente, mal-estar, perda de força muscular e fraqueza. "Em geral, as leucemias, especialmente a aguda, são dificilmente rastreáveis por meio de exames preventivos devido à sua instalação rápida. Diante desses sintomas, recomenda-se que o paciente busque imediatamente atendimento hospitalar", explica o médico.





Beleza da Alma



