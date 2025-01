Vítimas de acidente no West Shopping tiveram ferimentos leves - Reprodução/Google Maps

Vítimas de acidente no West Shopping tiveram ferimentos levesReprodução/Google Maps

Publicado 22/01/2025 13:06 | Atualizado 22/01/2025 13:09

Rio - Um acidente no West Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste, deixou nove pessoas com ferimentos leves. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), durante uma pane no funcionamento de uma escada rolante. Seis pessoas precisaram ser levadas para um hospital da região.

De acordo com a administração do shopping, a pane no funcionamento ocorreu por conta do volume de acesso à escada rolante. A brigada do estabelecimento prestou atendimento a nove pessoas, todas com ferimentos leves, e seis delas precisaram ser levadas para um hospital. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde das vítimas.