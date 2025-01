Cariocas e turistas aproveitam praias do Rio diante do intenso calor - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 22/01/2025 10:21 | Atualizado 22/01/2025 11:18

Rio - Os cariocas seguirão enfrentando um forte calor nos próximos dias na cidade do Rio, porém, há previsão de pancadas de chuva todos os dias até domingo (26). O município segue em Nível de Calor 3 (NC3), quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias.



Nesta quarta-feira, o calor e alta umidade permanecem influenciando o tempo. A nebulosidade varia, com predomínio de céu parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. As temperaturas apresentam declínio em relação a terça-feira (21), contudo permanecem elevadas, com mínima prevista de 24°C e máxima de 37°C.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a madrugada desta quarta-feira foi a segunda mais quente do ano na cidade do Rio, com 32,1°C, à 0h. Até o momento, o recorde foi registrado no dia 01/01, quando os termômetros chegaram a 33,1°C.



Já na quinta-feira (23), o céu vai variar entre parcialmente nublado e nublado. Também há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. No dia, a máxima será de 35°C e a mínima 22°C.



Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o tempo segue estável, seguindo as mesmas características da quinta. A diferença fica por conta da temperatura máxima, que terá 2°C de variação. Na sexta, a máxima prevista é de 34°C, já no dia seguinte, os termômetros podem marcar 36°C. Em ambas as datas, a mínima fica em 21°C.



No domingo (26), o deslocamento de um sistema de baixa pressão influenciará o tempo na cidade. Assim, o predomínio será de céu nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do período da manhã, podendo ocorrer em caráter de pancada durante a tarde e à noite. Os termômetros vão variar entre a mínima prevista de 20°C e a máxima de 35°C.