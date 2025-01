Faca, luvas e mochila foram encontrados na UPA de Botafogo após furto durante a madrugada - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Faca, luvas e mochila foram encontrados na UPA de Botafogo após furto durante a madrugadaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 22/01/2025 09:16 | Atualizado 22/01/2025 12:05

Rio - Os geradores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, na Zona Sul, foram danificados, na madrugada desta quarta-feira (22). O caso aconteceu quando criminosos furtaram cabos dos equipamentos, que são usados para garantir o fornecimento de energia, em caso de falta de abastecimento.

fotogaleria

De acordo com relatos, três criminosos invadiram a unidade de saúde durante a madrugada e cortaram os cabos de dois geradores, fugindo logo em seguida. Os bandidos deixaram para trás uma faca, luvas e mochila, que foram encontradas próximas aos equipamentos da UPA e de fios cortados, na manhã de hoje.

Segundo a Fundação Saúde, a empresa responsável pela manutenção dos geradores já foi acionada e está providenciando a substituição dos cabos danificados. A UPA funciona normalmente nesta quarta-feira e a situação dos pacientes está sendo avaliada para determinar se haverá necessidade de transferência.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 2ºBPM (Botafogo) não foi acionado, mas intensificou o patrulhamento na região.

"A unidade trabalha com as delegacias de sua área de policiamento para identificar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de delito, considerado crime de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir após observar seu alvo. Muitas das vezes, o ato é cometido por pessoas em situação de rua e com alto índice de reincidência na atividade criminosa", disse a corporação.



A PM ressaltou também a importância do acionamento das equipes para casos imediatos, através da Central 190 e do App RJ 190, bem como dos registros dos crimes nas delegacias, "o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", completou a nota.