Crianças dormem na calçada devido ao intenso calor e falta de energia no Alemão - Arquivo pessoal

Publicado 22/01/2025 19:30

Rio - A combinação de falta de luz e onda de calor extremo levou famílias do Complexo do Alemão, na Zona Norte, a dormir na rua. Sem alternativas para aliviar as altas temperaturas dentro de casa, muitos tiveram como último recurso recorrer às calçadas e áreas abertas para passar a madrugada.

O caso acontece na Rua Marechal Castelo Branco, próximo a Rua Nova, sempre de noite. Os moradores apontam uma sobrecarga no transformador como causa da falta de energia.

Na sexta-feira passada (17), a dona de casa Amanda de Jesus, 29 anos, foi obrigada a dormir na calçada com os quatro filhos, incluindo um bebê de apenas 2 meses, em busca de alívio para o calor sufocante. A cena das crianças descansando em um colchão na calçada ganhou repercussão após ser divulgada pelo jornal comunitário 'Voz das Comunidades'.

"Passamos a noite na rua por falta de energia, o calor estava demais! Tenho quatro crianças, sendo um deles bebê, de 2 meses. É muito ruim para quem tem criança e idoso em casa, é horrível fica sem energia todas as noites", disse Amanda ao DIA.

O problema, no entanto, não é recente. A operadora de caixa Greice Santos, 35 anos, afirma que a situação se agrava a cada verão. Segundo ela, embora a concessionária Light tenha substituído o transformador da rua, a medida não resolveu o problema.

"É somente no calor, a gente fica horas sem energia. Eles fizeram a troca do transformador, só que não adiantou. E a gente vem sofrendo com essa falta de luz. É um constrangimento você ter que passar por isso, principalmente as pessoas que tem que trabalhar no dia seguinte, acordar cedo, não consegue descansar a noite por conta da falta de energia", detalhou.

Nesta terça-feira (21), os moradores da região enfrentaram a quinta noite consecutiva sem luz.

"Passamos por isso por mais de seis anos. Todo verão acontece a mesma coisa, se esquenta um pouco a mais, o transformador desliga. A Light não vem durante a noite, dizendo que é uma área de risco, mas já ficamos dois dias sem luz porque eles não aparecem. A gente tinha que ligar o dia todo e esperar na esquina até passar um carro da Light para pedir que viessem até nossa rua. Com tantos anos de óleo vazando, em 2023 o transformador estourou e ficamos quase três dias no escuro. Mesmo assim, colocaram outro da mesma potência. Por isso, a falta de luz continua", desabafa a dona de casa Maria Santos, 55.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Light informou que uma equipe técnica foi designada para atuar no local e restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível.

Calor vai continuar, mas há previsão de chuva

Os cariocas seguirão enfrentando um forte calor nos próximos dias na cidade do Rio, porém, há previsão de pancadas de chuva todos os dias até domingo (26). O município segue em Nível de Calor 3 (NC3), quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias.

Nesta quarta-feira, o calor e alta umidade permaneceram influenciando o tempo. A nebulosidade variou, com predomínio de céu parcialmente nublado. As temperaturas apresentam declínio em relação a terça-feira (21), contudo permaneceram elevadas, com mínima de 24°C e máxima de 37°C.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a madrugada desta quarta-feira foi a segunda mais quente do ano na cidade do Rio, com 32,1°C, à 0h. Até o momento, o recorde foi registrado no dia 01/01, quando os termômetros chegaram a 33,1°C.