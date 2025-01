Contraventor Piruinha morreu nesta quarta-feira (22) - Reprodução/Redes Sociais

Contraventor Piruinha morreu nesta quarta-feira (22)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/01/2025 22:54

Rio - As escolas de samba do Rio lamentaram a morte de José Caruzzo Escafura , mais conhecido como Piruinha, na noite desta quarta-feira (22).

Nas redes sociais, o Império Serrano destacou a importância de "Seu Zé", como era carinhosamente chamado pela comunidade. "Sempre foi uma figura querida por toda a nossa comunidade e esteve ao lado da escola nos momentos mais desafiadores. Expressamos nossa solidariedade e carinho aos familiares e amigos, especialmente ao nosso vice-presidente de Carnaval, José Luiz Escafura, neste momento de dor e tristeza", declarou a escola.

O Arranco do Engenho de Dentro lamentou a perda: "É com muita tristeza que o Arranco recebe a notícia da partida do nosso amigo José Caruzzo Escafura, conhecido no mundo do samba como Piruinha. Proprietário do Sambola Show, na Abolição, Piruinha era grande amante do samba e do carnaval, conhecido por sua irreverência e seu sorriso sempre no rosto. Desejamos força à família e nossos sinceros sentimentos. Vá em paz, Piruinha."

Já a Portela, por meio de uma nota oficial, prestou condolências à família de Piruinha, em especial ao neto e vice-presidente da escola, Junior Escafura, e ao filho dele, Luís Carlos Escafura, ex-presidente da azul e branco.

"José Caruzzo Escafura, conhecido popularmente pelo seu apelido, faleceu nesta quarta-feira, aos 94 anos. Proprietário da casa de show Sambola, na Abolição, Piruinha era pai do ex-presidente da Portela Luís Carlos Escafura e avô de nosso vice-presidente Junior Escafura. O presidente Fábio Pavão e toda a Diretoria da Portela se solidarizam com a família e amigos neste momento de luto", publicou.

A Grande Rio também homenageou Piruinha, publicando nos stories uma foto em preto e branco com os anos de seu nascimento e morte

Ele era o contraventor mais velho da antiga cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Embora não estivesse diretamente associado a nenhuma escola de samba — ao contrário de figuras como Castor de Andrade (Mocidade Independente de Padre Miguel) e Aniz Abraão Davi, o Anísio (Beija-Flor) — ele era amplamente reconhecido e admirado pelas agremiações.

A família não divulgou a causa da morte, e detalhes sobre o sepultamento também não foram informados.

Absolvido de assassinato em 2024

Piruinha exerceu, por décadas, o domínio do Jogo do Bicho explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, na Zona Norte. Além disso, recebia outras áreas por exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Pilares, Quintino, Campinho e a divisa com a Praça Seca.

Bicheiro mais velho da antiga cúpula, Piruinha foi um dos 14 contraventores condenados por formação de quadrilha pela juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal, em 1993. Paralelamente ao jogo, explorava outras atividades, como motéis na Zona Oeste e foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos.