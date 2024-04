Piruinha é considerado um dos maiores contraventores do jogo do bicho - Reprodução/Redes Sociais

Piruinha é considerado um dos maiores contraventores do jogo do bichoReprodução/Redes Sociais

Publicado 26/04/2024 07:46 | Atualizado 26/04/2024 07:52

Rio - O bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, de 94 anos, foi absolvido da acusação de ser o mandante da morte de Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto, que era dono de uma loja de carros. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (25).

Monalizza Neves Escafura, filha de Piruinha, e o policial militar Jeckson Lima Pereira, que fazia a segurança do bicheiro, também foram julgados por envolvimento na morte do comerciante e absolvidos pelo júri. As informações são do Portal de notícias G1.

Com a absolvição, a justiça revogou as prisões preventivas de Piruinha e de sua filha. Além disso, as medidas cautelares que haviam sido impostas contra os três réus foram derrubadas, como a apreensão de bens e valores.

O crime ocorreu em julho de 2021, na Estrada Intendente Magalhães, na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), a motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 500 mil. No último dia 9, o julgamento foi adiado.

Piruinha participou do julgamento por videoconferência de uma cama hospitalar e não foi interrogado. A defesa do contraventor alegou que faltou investigação da polícia no caso e negou o envolvimento dele.

A defesa da filha do bicheiro também seguiu a mesma linha e negou qualquer envolvimento com a morte do comerciante. Já o PM foi interrogado e disse que não participou do crime e nem trabalhava para Piruinha.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia, a mando do bicheiro Piruinha e sua filha, o segurança particular e PM Jeckson Lima Pereira teria executado Neto, que era dono de uma loja de carros.

O MP pontuou que o crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima foi morta por não ter pago uma dívida em dinheiro que tinha com contraventores da cidade.

A família de Piruinha teria sofrido prejuízos milionários com o empreendimento de Natalino José em uma construtora. Atual "gestora" dos negócios da família Escafura, a filha do bicheiro passou a buscar, sem sucesso, o ressarcimento dos prejuízos.

Natalino era neto de Natal da Portela, patrono da escola de samba de Oswaldo Cruz, e ganhou o mesmo nome do avô. Ele era também sobrinho de Nezio Nascimento, presidente de honra da Escola de Samba Tradição. A vítima era alvo de 14 processos na Justiça.

Quem é Piruinha?

Piruinha exerce há décadas o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma. Além disso, ele recebe outras áreas por exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e Praça Seca.

Paralelamente ao jogo, explorava outras atividades, como motéis em bairros da Zona Oeste. O bicheiro também foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos.