Ferramenta possibilita identificação de um usuário de uma chave Pix e todas as chaves associadasReprodução

Publicado 22/01/2025 10:12

Rio - O Sistema Integrado da Polícia Civil (Sipol), que entrou no ar em dezembro, vai passar a consultar chaves Pix para combater crimes financeiros. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) e a medida pretende contribuir com o trabalho investigativo da instituição. As informações dos investigados serão acessadas por meio de um acordo de cooperação técnica com o Banco Central.

Segundo a Polícia Civil, o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e o Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) desenvolveram uma ferramenta para realizar consultas aos dados de chaves Pix de investigados. O processo vai possibilitar a identificação de um usuário de uma chave Pix, assim como todas as outras chaves associadas à pessoa.

A ferramenta desenvolvida oferece uma resposta rápida do sistema, que será totalmente integrada às investigações. Ainda de acordo com a instituição, esta é a primeira funcionalidade do Sipol lançada para a área operacional, compondo o módulo de investigação financeira, que está em desenvolvimento. O Sipol tem como objetivo substituir e unificar todos os sistemas de informação da Polícia Civil, os integrando em uma estrutura de portal de serviços.

O projeto foi desenvolvido pelo DGTIT, com o apoio dos demais departamentos da instituição, que mapearam os processos de trabalho e as especificações de todas as funcionalidades. O primeiro módulo, que entrou no ar no mês passado, é voltado para a gestão de pessoas.