Light aponta ligação clandestina como principal problema das quedas de energia devido a sobrecarga - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Light aponta ligação clandestina como principal problema das quedas de energia devido a sobrecargaArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/01/2025 11:20 | Atualizado 22/01/2025 11:21

Rio - Com temperaturas acima dos 37ºC, moradores de diversos bairros do Rio têm passado sufoco em meio às frequentes quedas de energia na cidade. Da noite desta terça-feira (21) até a manhã desta quarta-feira (22), por exemplo, locais como o Bairro de Fátima, no Centro, Pavuna, Zona Norte, e Niterói, na Região Metropolitana, foram afetados com falta de luz.



Segundo relatos, prédios das Avenida Nossa Senhora de Fátima e Rua das Graças estão às escuras desde a noite de terça (21). Já na Pavuna, internautas relataram quedas de forma espaçada, mas diariamente.



"A Rua Afonso Terra, na Pavuna, não aguenta mais! Depois de diversas quedas de luz essa noite, às 3h da manhã faltou luz de vez. São dias consecutivos acontecendo isso, no sábado foram 5h sem luz. Além do calor infernal no Rio de Janeiro, tem o risco de queimar os eletrodomésticos", comentou um morador nas redes sociais.



"Aqui na região próxima a estação do Metrô Rubens Paiva, estamos sofrendo com quedas de luz todas as noites, trazendo risco de perda de aparelhos eletrônicos. Na noite de hoje (21) tivemos sete quedas de energia. A Light até agora não fez nada para resolver o problema", disse outro.



"Todo dia após as 20h a energia fica indo e voltando e sou obrigado a retirar os eletrônicos da tomada! Todo santo dia a mesma situação, a ponto de queimar algum eletrônico", afirmou mais um.



Em Niterói, moradores chegaram a realizar protestos em diversos pontos da cidade, como na Estrada da Garganta, em Santa Rosa; Avenida Rui Barbosa, em São Francisco; e na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre Pendotiba e Itaipu.



Ao longo dos últimos dias, outros bairros como Tijuca, Grajaú e Vila Isabel, na Zona Norte; Galo Branco e Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, também tiveram problemas com quedas de energia.

O município do Rio segue em Nível de Calor 3 (NC3), quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias.



O que dizem as concessionárias de energia?



Em nota, a Light esclareceu que enviará equipes para verificar a falta de luz na sua área de concessão. "É importante ressaltar que, com o aumento das temperaturas no verão e o consequente aumento no consumo de energia, os impactos das interrupções causadas pelos "gatos" tornam-se ainda mais evidentes. Em locais com altos índices de furto, como comunidades cariocas, transformadores configurados para atender apenas os clientes cadastrados pela concessionária acabam sobrecarregados, agravando o problema", disse em comunicado.



Já a Enel informou que o fornecimento de energia na cidade de Niterói está dentro da normalidade da operação de distribuição nesta manhã. "A concessionária esclarece que, no fim da noite de ontem e início da madrugada de hoje, o serviço foi restabelecido para os clientes afetados na Estrada da Cachoeira, em São Francisco, e na Estrada da Garganta, em Santa Rosa", relatou.



A empresa ainda reitera que, por serem duas áreas com alto índice de ligações clandestinas, o reparo da rede elétrica foi mais difícil. Por uma questão de segurança, técnicos da Enel Rio trabalharam com o apoio da polícia.