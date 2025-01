Cerca de 100 caixas de remédios foram apreendidas - Divulgação/PMERJ

Publicado 22/01/2025 08:22 | Atualizado 22/01/2025 08:33

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (21), dois bolivianos e um brasileiro suspeitos de revender remédios roubados. O grupo vinha de São Paulo e tinha como destino a Lapa, Região Central do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 20ºBPM (Mesquita) abordaram um veículo na Avenida Plínio Casado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No interior do carro, os policiais encontraram 100 caixas de medicamentos sem nota fiscal, três celulares e R$ 1.593 em espécie.

O caso foi encaminhado para a Polícia Federal.