A vítima estava internada em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira NunesDivulgação

Publicado 22/01/2025 07:25 | Atualizado 22/01/2025 07:46

Rio - O entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (21) na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima, atingida no ombro, está internada em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes.

Segundo a direção da unidade, o paciente precisou ser entubado e encaminhado ao centro cirúrgico, onde foi atendido pelas equipes de cirurgia vascular e ortopedia. Até o momento, ele segue no CTI.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15ºBPM (Caxias) estiveram no local para verificar a denúncia de que uma mulher seria executada por criminosos na comunidade. Segundo os agentes, eles foram atacados a tiros por bandidos na Rua Tebas e houve confronto. Em seguida, após cessarem os disparos, os policiais encontraram o jovem ferido e o levaram até o hospital.



A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos). Até o momento, não há confirmação da origem do tiro que atingiu a vítima. As investigações estão em andamento.



Outros casos

No último dia 8, o entregador Renan Menezes de Jesus , de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça, durante uma tentativa de assalto, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. Na ocasião, ele fazia uma entrega no bairro Vilar dos Teles, quando foi abordado por criminosos e reagiu. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, ficou internada por três dias, mas não resistiu.

No primeiro dia do ano, Jorge Luis da Silva Ferreira Júnior , de 25 anos, também foi morto a tiros enquanto fazia entregas de bebidas no bairro Quintino, na Zona Norte. Segundo testemunhas, ele foi baleado por traficantes da Serrinha, em Madureira.