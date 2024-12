Magno Hudson da Silva, de 27 anos, foi baleado na madrugada de domingo (22) - Reprodução

Publicado 23/12/2024 14:57

Rio - Um motoboy foi morto com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, Zona Norte do Rio. Magno Hudson da Silva, de 27 anos, trabalhava como mototaxista por aplicativo quando foi abordado pelos criminosos na madrugada de domingo (22).

De acordo com o irmão da vítima, Wyndison Antunes, o crime aconteceu por volta de 0h30. "Os criminosos se assustaram ao perceber uma viatura policial parada a cerca de 100 metros e, infelizmente, dispararam contra ele. Não levaram a moto, nem nada dele. A situação é devastadora para toda a nossa família, e agora lutamos por justiça. O Magno deixou uma família para trás, isso não pode ficar impune", escreveu Wyndison em suas redes sociais.

Magno deixa um filho de 2 anos. O corpo do motoboy foi enterrado na tarde desta segunda-feira (23), no cemitério do Caju.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.