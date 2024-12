Jane Raquel entrou na loja da Farm para ver um vestido e alega que foi acusada de roubo - Reprodução / redes sociais

Publicado 23/12/2024 18:32 | Atualizado 23/12/2024 18:34

Rio - A funcionária de uma loja da Farm que fica no shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, foi demitida após a denúncia de racismo feita por uma cliente na última quinta-feira (19) . A empreendedora Jane Raquel, 33, relatou que foi acusada injustamente de furtar um item enquanto olhava vestidos no estabelecimento.

Segundo Jane, as acusações partiram da gerente do local e um estoquista. A Farm informou ao DIA que uma sindicância interna foi instaurada para apurar se outros colaboradores também participaram da ação.

Jane contou que entrou no estabelecimento acompanhada de quatro amigas. Enquanto olhava as peças em uma arara, as demais deixaram a loja, e ela deu uma leve corrida para alcançá-las. Esse movimento, segundo Jane, chamou a atenção dos funcionários, que posteriormente a acusaram de furto.

"Só mexi na primeira arara, saí da loja e dei uma corridinha para alcançar elas. Fomos em outras lojas e senti que estava sendo seguida por volta de 40 minutos. Logo em seguida, fui abordada pela gerente me acusando de roubo sem nenhuma prova. Fomos até a loja e chegando lá, sem provas e sem ter conferido a câmera antes, pediu para olhar minha bolsa", escreveu.

Ainda conforme a empreendedora, após voltar no local para esclarecer a acusação, a equipe do estabelecimento fechou o espaço com ela e as amigas dentro. Jane também afirmou que alguns funcionários debocharam da situação.

O caso está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma). A Polícia Civil ouve testemunhas e tenta esclarecer os fatos.

O shopping Nova América disse que não tolera nenhuma forma de discriminação e acompanha a situação ocorrida em uma de suas lojas. "O shopping reitera que o ocorrido não reflete a cultura da empresa, que preza pelo respeito, a pluralidade e a diversidade", acrescentou.

Apesar da Farm afirmar que está tentando contato com a cliente, Jane afirma que, até o momento, não foi procurada pela empresa.

Confira a nota completa

"Sobre o caso ocorrido no dia 19 de dezembro em uma de nossas lojas, a FARM se solidariza com a cliente e repudia o episódio, que não condiz com nossas boas práticas. Dentre algumas das medidas tomadas, a colaboradora envolvida não faz mais parte do nosso quadro de funcionários e uma sindicância interna foi instaurada para apurar outros colaboradores que eventualmente possam também ter participado da ação de forma inadequada.



Desde o conhecimento do caso, tentamos contato com a cliente e atuamos imediatamente, dada a seriedade da situação e de acordo com o código de conduta que rege as relações na marca, que preza pelos direitos individuais e respeito a todas as pessoas. Na FARM defendemos que todas as pessoas, independente de raça, etnia, identidade de gênero, corpos, religiões e orientação sexual são bem-vindas e não toleramos nenhum tipo de discriminação".