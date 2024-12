Augusto Sampaio fez história com seu trabalho na PUC-Rio - Divulgação / Caio Matheus

Publicado 23/12/2024 16:55

Rio - O professor e ex-vice-reitor comunitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio, Augusto Sampaio, morreu na madrugada desta segunda-feira (23), aos 84 anos. A informação foi confirmada pela instituição em comunicado divulgado nas redes sociais.



Augusto se formou em Economia pela universidade e começou a trabalhar como professor em 1969. No final de 1992, foi empossado como vice-reitor comunitário, cargo que ocupou por mais de 30 anos, saindo apenas em julho de 2023, quando passou a ocupar a função de assessor especial da Reitoria para assuntos comunitários.

Muito querido e admirado na PUC, Augusto Sampaio era conhecido pela dedicação às causas sociais e pelo trabalho em prol de uma instituição mais inclusiva, atuando como uma espécie de "anjo da guarda" dos alunos bolsistas. Era, ainda, um incentivador das artes.



Diversos alunos, professores e membros da comunidade acadêmica lamentaram a morte do educador nas redes. "Missão lindamente cumprida! Gentileza, sensibilidade, inteligência, respeito! Um professor que honrou a nobre função de educador, engrandecendo a PUC, seus alunos, e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo! Vai fazer falta", escreveu o jornalista e apresentador André Trigueiro, que também é professor na Casa.



"Ele deixa um legado de muito comprometimento com a educação, em especial com a juventude negra e pobre, que como eu, foi bolsista da universidade", ressaltou a deputada estadual Renata Souza (Psol). A parlamentar também destacou que o professor recebeu o prêmio Marielle Franco, concedido pela Alerj, em reconhecimento ao papel na luta por uma educação universitária de qualidade para jovens de baixa renda.

Fundador da Educafro, frei David também homenageou o professor nas redes sociais. "A família Educafro Brasil agradece imensamente todo bem aos pobres feitos pela PUC Rio, via o professor Augusto Sampaio. (...) De coração, agradecemos a Deus toda parceria que fizemos em vida, enquanto entusiastas e convictos da necessidade da PUC Rio incluir com mais garra e convicção!



O sepultamento ocorreu no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na tarde desta segunda-feira (23).