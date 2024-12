Menino teve parte labial e membros superiores reconstruídos no Hospital Estadual Roberto Chabo - Divulgação/Hospital Estadual Roberto Chabo

Publicado 23/12/2024 13:04 | Atualizado 23/12/2024 13:04

Rio - Um menino de 8 anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull, em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde deste domingo (22). W.B.S sofreu ferimentos graves na boca e nos braços e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução. De acordo com informações preliminares, o cão pertencia a um dos vizinhos da vítima.



O caso aconteceu por volta das 13h de domingo e o menino foi socorrido inicialmente para um hospital do município de Saquarema. Entretanto, por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, também na Região dos Lagos. A unidade é referência para atendimentos a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da região.



Na uniade, a criança foi avaliação pelos médicos da ortopedia, pediatria e cirurgia geral e estabilizada. Após exames de imagens e clínicos, passou por um procedimento, em que a equipe da bucomaxilofacial reconstruiu a parte labial, enquanto a cirurgia geral atuava nos membros superiores. O procedimento durou cerca de 1h30.