Magno Hudson da Silva, de 27 anos, foi baleado na madrugada de domingo (22) - Reprodução

Publicado 23/12/2024 22:18

Rio - O corpo do motoboy Magno Hudson da Silva, de 27 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (23), no Cemitério do Caju, na Zona Portuária. A vítima estava trabalhando como mototaxista por aplicativo quando foi morta por criminosos durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo (22).

Familiares e amigos estiveram presentes para da o último adeus a Magno, que deixa um filho de 2 anos. De acordo com o irmão da vítima, Wyndison Antunes, o crime aconteceu por volta de 0h30.

"Os criminosos se assustaram ao perceber uma viatura policial parada a cerca de 100 metros e, infelizmente, dispararam contra ele. Não levaram a moto, nem nada dele. A situação é devastadora para toda a nossa família, e agora lutamos por justiça. O Magno deixou uma família para trás, isso não pode ficar impune", escreveu nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.