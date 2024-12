Homem é preso na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel - Reprodução / redes sociais

Homem é preso na Rua Barão de São Francisco, em Vila IsabelReprodução / redes sociais

Publicado 23/12/2024 17:37 | Atualizado 23/12/2024 18:18

Rio - Um homem foi preso carregando dois fuzis e uma pistola dentro de um carro nesta segunda-feira (23), na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, as armas saíram do Morro dos Macacos e tinham como destino o Morro de São Carlos, na região central.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Nikolas Leonardo da Silva Oliveira, conhecido como Índio, é detido por agentes da 22ª DP (Penha), no meio do trânsito, próximo ao Shopping Boulevard, na esquina com a Rua Teodoro da Silva, local de grande movimentação. A cena assustou motoristas que passavam pela via. Assista:

Homem é preso carregando armas escondidas em lençol na Rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel



Crédito: Reprodução / redes sociais pic.twitter.com/TRysShvzIY — Jornal O Dia (@jornalodia) December 23, 2024

Durante a revista no veículo, os policiais encontraram dois fuzis escondidos em um lençol, além de uma pistola, rádios comunicadores, drogas, carregadores e munições.

Segundo informações do setor de inteligência da delegacia, o criminoso era monitorado há algum tempo e estaria envolvido em diversos roubos de veículos usados para financiar as atividades do Terceiro Comando Puro.

Nikolas também era 'puxador de guerra', termo usado para definir quem puxa a tropa e tenta trabalhar as invasões, nos confrontos que envolvem a facção TCP contra o Comando Vermelho, seja na defesa das comunidades dos Macacos e Cinco Bocas, em Brás de Pina, como nos ataques às comunidades do Campinho e do Fubá, em Cascadura.

Guerra

Sob o domínio do Terceiro Comando Puro, o Morro dos Macacos abriga cerca de 5 mil pessoas, de acordo com o Instituto Pereira Passos. A favela é caracterizada por ruas íngremes e becos estreitos, de difícil acesso. A principal liderança do grupo é Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo, de 47 anos.



Os tiroteios na comunidade acontecem por uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho, liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Os bandidos são comandados por Willian Souza Guedes, conhecido como Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe não impediu os planos da facção.



Recentemente, vídeos de bandidos afirmando que a comunidade foi dominada pelo Comando Vermelho circulam nas redes. Ainda não há confirmação oficial de que o local foi tomado, apesar das sucessivas tentativas.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões.

Tiroteios recorrentes

Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Morro dos Macacos na manhã desta segunda-feira (23) . Segundo a Plataforma Onde Tem Tiro (Ott), os disparos foram registrados por volta das 10h nas proximidades do Túnel Noel Rosa.

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, nesse ano, a comunidade teve oito vezes mais tiroteios em disputas do que em 2023. Do Grande Rio, a localidade foi a que mais teve troca de tiros em 2024.

O levantamento aponta ainda que 33 dos 71 tiroteios registrados foram em disputas territoriais por facções criminosas. Isso representa um aumento de 725% nos confrontos, comparado ao mesmo período do ano passado. Os confrontos deixaram ao menos 20 pessoas baleadas.



Os números representam que, a cada cinco dias, um tiroteio foi registrado na comunidade, em 2024.