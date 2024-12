Na foto, um dos acessos ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Na foto, um dos acessos ao Morro dos Macacos, em Vila IsabelReginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 23/12/2024 11:37

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Plataforma Onde Tem Tiro (Ott), os disparos foram registrados por volta das 10h nas proximidades do Túnel Noel Rosa.



A região sofre com uma intensa onda de violência devido a guerra entre criminosos rivais. Nas redes sociais, internautas demonstraram revolta com a situação. "10h05 da manhã e já tem tiro em Vila Isabel? Isso mesmo?", questionou uma moradora. "Virou rotina", afirmou outra.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada até o momento.

Tiroteio recorrente

No último sábado (21), ao menos dois homens foram baleados na comunidade , um deles não resistiu.

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, nesse ano, o Morro dos Macacos teve oito vezes mais tiroteios em disputas do que em 2023. Do Grande Rio, a localidade foi a que mais teve troca de tiros em 2024.



O levantamento aponta ainda que 33 dos 71 tiroteios registrados foram em disputas territoriais por facções criminosas. Isso representa um aumento de 725% nos confrontos, comparado ao mesmo período do ano passado. Os confrontos deixaram ao menos 20 pessoas baleadas.



Os números representam que, a cada cinco dias, um tiroteio foi registrado na comunidade, em 2024.

Guerra entre facções

Sob o domínio do TCP, o Morro dos Macacos, que abriga cerca de 5 mil pessoas, de acordo com o Instituto Pereira Passos, está situado na parte alta da Vila Isabel. A favela é caracterizada por ruas íngremes e becos estreitos, de difícil acesso. A principal liderança do grupo é o criminoso Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo, de 47 anos.



Os tiroteios na comunidade acontecem por uma tentativa de expansão territorial do CV, liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Os bandidos são comandados por Willian Souza Guedes, conhecido como Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe do tráfico não impediu os planos da facção.



A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.



A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas.