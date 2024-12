Homem se rendeu dentro do rio antes do ataque a tiros - Reprodução

Publicado 23/12/2024 20:08

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá) foram atacados a tiros após uma perseguição que teve início em Coelho Neto, na Zona Norte, nesta segunda-feira (23). Durante a fuga, o carro dos bandidos perdeu o controle e caiu no canal do Rio Acari.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem ao lado do carro, já dentro do canal. Ele levanta a camisa para mostrar que não está armado e coloca as mãos para o alto na tentativa de se render, enquanto um dos agentes aponta uma arma para ele. Nesse momento, é possível ouvir diversos disparos em direção aos PMs, que se deitam no chão, às margens do rio, para se proteger. Ao fundo, alguns moradores do entorno gritam para o rapaz correr.

Veja o vídeo

PMs são atacados a tiros após perseguição a um carro que caiu no canal do Rio Acari, em Coelho Neto. Durante o ataque, os suspeitos conseguiram fugir.



Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/YdbJZZxByJ — Jornal O Dia (@jornalodia) December 23, 2024

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para um roubo na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto. Os militares, em seguida, realizaram um cerco pra abordar o veículo dos assaltantes, mas eles fugiram e caíram no Rio Acari. Antes que o grupo fosse preso, os policiais passaram a ser alvos de tiros de outros criminosos que estavam na região. Não houve registro de feridos.

Ainda de acordo com a corporação, os bandidos que caíram no canal conseguiram fugir. A ocorrência foi encaminhada à 40ª DP (Honório Gurgel).