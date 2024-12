Terminal Curral Falso é o maior do corredor Transoeste - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 23/12/2024 17:10 | Atualizado 23/12/2024 17:14

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta segunda-feira (23), o Terminal BRT Curral Falso em Santa Cruz, na Zona Oeste. Com integração entre ônibus comuns e vans, vindos da Estrada de Sepetiba e da Avenida Cesário de Melo, o terminal tem 18,3 mil metros quadrados, sendo mais de 60 vezes maior que a antiga estação com o mesmo nome. Esse é o maior do corredor Transoeste e o último a ser entregue neste ano.

Em 2024, o Município abriu três novos terminais, além do Curral Falso. O primeiro, Magarça, começou a funcionar em março; o segundo, Mato Alto, em maio, e o terceiro, Pingo D’Água, em julho. As obras foram realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Durante a inauguração, Paes criticou a antiga gestão da cidade e informou que o primeiro ciclo de revitalização do corredor Transoeste foi finalizado.

"Além do abandono sofrido no governo do meu antecessor, tinha aqui um projeto em que se subdimensionou o número de pessoas que ia usar a Transoeste. Então, aqui sempre foi insuficiente para atender a demanda com qualidade. Essa transformação que conseguimos fazer no BRT, não só recuperou aquilo que existia, mas também aprimorou. O Transoeste foi o primeiro BRT a ser construído, portanto alguns ajustes foram feitos a partir de uma nova realidade. Essa é uma grande conquista e encerramos um primeiro ciclo de recuperação da Transoeste. Vamos avançar em Santa Cruz e continuar a melhorar a mobilidade da população na cidade. Isso aqui significa, na prática, fazer as pessoas chegarem mais cedo em casa e poderem dedicar mais tempo para suas famílias", ressaltou.

Claudio Secin, presidente da Mobi-Rio, destacou que o Curral Falso contará com painéis para indicar o horário de chegada dos coletivos.

"A Prefeitura entrega hoje o último grande terminal da Zona Oeste. Ele é muito maior do que a antiga estação, que não atendia a demanda. Por aqui devem passar cinco mil pessoas nos dias úteis. São cinco serviços que basicamente conectam Santa Cruz ao terminal Alvorada, passando pela Salvador Allende. E aqui no Curral Falso inauguramos uma novidade, que está em fase de teste: uma tecnologia desenvolvida pela Mobi-Rio. São painéis eletrônicos que informam aos usuários em quanto tempo o ônibus vai chegar ou se ele já está na plataforma", informou.

No fim de setembro, o terminal iniciou a operação gradual com a Linha 15 (Terminal Curral Falso x Terminal Alvorada – Expresso), que vai rodar nos horários de pico, nos dias uteis, com saídas programadas a cada 10 minutos. Com a inauguração oficial, outras quatro linhas do BRT passam a fazer parada no terminal: 10 (Santa Cruz x Alvorada - Expresso), 17 (Santa Cruz x Campo Grande - Expresso), 20 (Santa Cruz x Salvador Allende - Expresso) e a 11 (Santa Cruz x Alvorada – parador).

No local, foram construídos um bicicletário com capacidade de 400 vagas e uma passarela de acesso. A Prefeitura do Rio também realizou obras nos sistemas viários e de drenagem no entorno, em uma área de quase 2 mil metros quadrados.

Para construir o Curral Falso, foram utilizadas quase 150 toneladas de aço, cerca de 400 toneladas de estrutura metálica e quase 2 mil metros de drenagem de águas pluviais. Já o bicicletário contou com a utilização de 10 mil cobogós, um revestimento vazado feito de cimento ou barro. A reforma teve um custo total de mais de R$ 180 milhões.

"O Terminal Curral Falso é mais de 50 vezes maior do que a estação que funcionava aqui. Trouxemos um terminal com todo o conforto e segurança para os usuários do BRT. Os acessos são os já tradicionais, por meio de mezanino. Então, temos um na Estrada de Sepetiba, um pela passarela que vem do bicicletário e da Avenida Cesário de Melo e um junto ao terminal alimentador. Tem acesso por escada e por elevador. Essa região foi toda revitalizada. Eu diria que não é só um terminal, é uma mudança de toda uma localidade para atender os usuários de Santa Cruz", declarou a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi.

Serviços de ônibus regulares

O Terminal Curral Falso é atendido por sete linhas de ônibus conectando o bairros de Pedra de Guaratiba, Cesarão, Jesuítas, Sepetiba, Campo Grande e Santa Cruz.

São elas: 807 (Jesuítas x Terminal Curral Falso), 388 (Santa Cruz x Candelária), 759 (Cesarão x Coelho), SP759 (Cesarão x Terminal Deodoro), 885 (Terminal Mato Alto Santa Cruz), 871 (Terminal Pingo D'Água x Cesarão) e a linha 804 (Campo Grande x Terminal Curral Falso), que teve seu itinerário estendido do Largo do Aarão até o terminal.

"Aqui é uma ligação importante. Esse é um terminal em que foi feita uma grande obra no entorno. Então, ele não só favorece o transporte público e melhora a qualidade como também melhora a circulação viária dos carros. Temos viaduto só para o BRT. É um terminal enorme, com bicicletário, aumentando muito a qualidade do transporte público na Zona Oeste", disse a secretária de Transportes, Maína Celidonio.

Morador da Zona Oeste, o aposentado Antônio Roberto, de 66 anos, elogiou a transformação da estação em terminal.

"Agora teremos muito conforto. A gente praticamente não tinha algo assim, acho que vai melhorar bastante. O BRT estava completamente destruído e agora melhorou tudo. Não só com esse terminal maior como os outros que foram feitos. Mudou muito os ônibus, que agora têm ar-condicionado. Eu digo isso porque ando muito de BRT, minha família também usa. É um legado que vai ficar para todo mundo", contou.

Serviço

Linhas do BRT:

- 15 (Terminal Curral Falso x Alvorada - Expresso) – 4h às 9h e 17h às 20h

- 10 (Santa Cruz x Alvorada -Expresso) – 4h até 0h

- 17 (Santa Cruz x Campo Grande -Expresso) – 24h

- 20 (Santa Cruz x Salvador Allende - Expresso) – somente horário de pico

- 11 (Santa Cruz x Alvorada – parador) – 22h às 4h



Linhas de ônibus que passam no terminal:

- 388 (Santa Cruz x Candelária)

- 759 (Cesarão x Coelho)

- SP759 (Cesarão x Terminal Deodoro)

- 885 (Terminao Mato Alto Santa

- 871 (Terminal Pingo D'Água x Cesarão).



Linhas de ônibus que fazem ponto final no terminal:

- 807 (Jesuítas x Terminal Curral Falso)

- 804 (Campo Grande x Terminal Curral Falso