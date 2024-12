Ruas de Belford Roxo, na Baixada, ficaram debaixo d'água - Reprodução / Redes Sociais

Ruas de Belford Roxo, na Baixada, ficaram debaixo d'águaReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 13:12 | Atualizado 23/12/2024 13:40

Rio - Devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio na noite deste domingo (22), o Rio Botas transbordou e deixou diversas ruas de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, debaixo d'água. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os estragos causados pelas enchentes, que podem acontecer novamente nesta segunda-feira (23).

Um dos locais mais afetados pelas enxurradas foram os bairros do Piam e Vila Heliópolis, em Belford Roxo. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que um mercado atacadista na Avenida Joaquim da Costa Lima foi tomado pela água. O mesmo aconteceu na Estrada Doutor Farrula e na Avenida José Henrique de Melo, que ficaram alagadas.

Já em Nova Iguaçu, a Avenida Abílio Augusto Távora, conhecida como Estrada de Madureira, também ficou debaixo d'água na altura do shopping da Pedreira, no Bairro da Luz. No início da noite, o município chegou a entrar em estágio de alerta nível quatro.

Nas redes sociais, moradores lamentaram a situação, que afetou o Natal de muita gente. "Belford Roxo ficou embaixo d'água, acabou com o Natal de muita gente. Que tristeza", escreveu um internauta. "Mais uma vez, Belford Roxo fica debaixo d’água. Que tristeza, acabou com o clima natalino das pessoas", relatou outra residente.

"Passei por duas enchentes. Só quem passa por isso sabe como é assustador e traumatizante perder tudo e não poder fazer absolutamente nada. Um descaso total com o povo de Belford Roxo. Todo ano é a mesma coisa, e o pior é ninguém faz nada para acabar com isso", desabafou uma terceira pessoa.

Veja os vídeos:

ALAGAMENTO NA AVENIDA COELHO DA ROCHA – SITUAÇÃO CRÍTICA EM BELFORD ROXO"



Recebemos o relato de uma moradora da Avenida Coelho da Rocha, próximo ao antigo Carrefour, em Belford Roxo. Segundo a seguidora, a água já tomou conta do quintal e, se chover mais um pouco, a situação… pic.twitter.com/OMAkTGE1Df — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) December 23, 2024 NÍVEL DA ÁGUA IMPRESSIONA NA PONTE DE ITAIPU – HELIÓPOLIS"



Uma seguidora compartilhou um vídeo impressionante mostrando o nível alarmante da água na Ponte de Itaipu, localizada na General Müller, em Heliópolis. A força da enchente e a altura que a água atingiu reforçam a… pic.twitter.com/9CzOXunaGP — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) December 23, 2024 URGENTE: ENCHENTE LEVA CARRO NA RUA DO MEIO – BELFORD ROXO



As fortes chuvas continuam causando estragos em Belford Roxo. Um vídeo capturado por câmeras de segurança mostra um carro sendo levado pela enchente na Rua do Meio, evidenciando a gravidade da situação e os perigos… pic.twitter.com/PMdAmMYdle — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) December 23, 2024

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Região Metropolitana do Rio sofre risco moderado de novas enchentes devido à previsão de pancadas de chuvas para o início da noite desta segunda-feira (23).

O órgão reforça, ainda, que há possibilidade de enxurradas, inundações pontuais dos córregos canalizados e alagamentos temporários de áreas rebaixadas, principalmente em regiões densamente ocupadas e com alta impermeabilização do solo.

Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que registrou cinco ocorrências com alagamentos nos bairros de Santa Rita, Andrade de Araújo, Posse e Califórnia. No entanto, não houve vítimas, desalojados e desabrigados. Diversos outros bairros também foram atingidos com trechos de alagamento.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belford Roxo e a Defesa Civil ainda não se manifestaram. O espaço segue aberto para posicionamento.