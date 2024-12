Dom Orani Tempesta é o cardeal-arcebispo do Rio - Reprodução / Instagram

Dom Orani Tempesta é o cardeal-arcebispo do RioReprodução / Instagram

Publicado 23/12/2024 20:38 | Atualizado 23/12/2024 20:39

Rio - A Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro, deverá reunir uma multidão de fiéis durante as celebrações de Natal. Nesta terça-feira (24), a Arquidiocese promoverá a tradicional Missa do Galo, às 18h, enquanto na quarta-feira (25), às 10h, será celebrada a Missa de Natal.

Ambas serão conduzidas por Dom Orani Tempesta, cardeal-arcebispo do Rio. "Celebremos com alegria essa noite santa do nascimento de nosso salvador, Jesus Cristo. Que não nos esqueçamos que o centro da festa é Jesus. Elevemos aos céus um pedido pela paz, para que o Messias traga harmonia a todos os povos e cessem as guerras", destaca Dom Orani.

A Missa do Galo, celebrada em países latinos, tem esse nome porque, de acordo com a tradição, à meia-noite do dia 24 de dezembro, um galo teria cantado de maneira única, anunciando o nascimento de Jesus. No catolicismo, o galo é associado à luz divina e à vigilância. No Brasil, a celebração acontece tradicionalmente à noite.

A Catedral fica na Avenida República do Chile, 245.

Ceia para mães solo na Lagoa

Outra celebração muito especial vai acontecer na noite desta terça, na Paróquia São José da Lagoa, na Zona Sul, às 20h. Na ocasião, a igreja promoverá uma ceia de Natal para mães solo em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é liderada pelo Santuário Cristo Redentor e acontece após o fim da Missa do Galo, no Corvocado, conduzida pelo padre Omar.