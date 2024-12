A ocorrência foi encaminhada para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) - Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) Divulgação

Publicado 23/12/2024 20:42 | Atualizado 23/12/2024 20:57

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para a Rua Salema, onde encontraram a vítima, que não teve a identificação confirmada, já morta.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Informações iniciais apontam que o homem identificado como Antônio sofreu um infarto a caminho de um mercado, mas a Polícia Civil ainda não confirmou a causa da morte. "Os agentes realizam diligências para apurar os fatos", comunicou a instituição.