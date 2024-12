Morre a mãe da cantora Sandra Sá - Reprodução

Publicado 23/12/2024 15:16 | Atualizado 23/12/2024 15:18

Rio - A cantora Sandra Sá, de 69 anos, e seu filho, Jorge de Sá, de 37, usaram as redes sociais para homenagear Jurema Sá, mãe da artista e avó do ex-atleta, após o falecimento da matriarca. Com palavras emocionadas, os dois compartilharam a dor da perda e exaltaram o impacto de Jurema em suas vidas.

Na última quarta-feira (18), Jorge publicou um texto extenso, destacando a força e o amor de sua avó na criação dele. "Tentei me preparar de todas as formas, tentei mesmo! Sei que você já tinha cumprido a sua missão e mesmo se cuidando tanto, indo em médico todos os dias, queria que tudo fosse do seu jeito", começou.

Ele seguiu lembrando a cumplicidade que compartilhavam. "Minha maior parceira, a única que nunca duvidou de mim. Minha professora de português e matemática mais habilidosa e inteligente, sendo praticamente semi-analfabeta. (...) Eu e você temos algo que ninguém nunca vai entender, eu só não morro por você porque você não me criou pra isso, pelo contrário, você deu tudo que podia pra me ver voando!", escreveu, em um tributo carregado de gratidão.

O ator finalizou sua homenagem com um desabafo: "Você me amou e me educou dizendo que o homem depois que casa, é esposa e filhos em primeiro lugar e eu concordo com isso, mas, principalmente no dia de hoje, é difícil não dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida! Mas calma véia, isso vai passar, não se irrita".

Sandra também expressou a saudade em um vídeo, publicado na sexta-feira (20), onde aparece ao lado da mãe cantando 'Olhos Coloridos', um de seus maiores sucessos. "Descansa, mãezinha, nós não vamos parar", afirmou a cantora.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens de apoio. "Eu sinto muito", escreveu Cacau Protásio. "Sinceros sentimentos, amada", disse Nany People.