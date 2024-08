Escritora Luciana Murray perdeu um braço e uma orelha depois de ter sido atacada por três cães - Reprodução / Rede Social

10/08/2024

Rio - A escritora e poetisa de 73 anos Roseana Murray, que perdeu o braço direito e uma orelha após ser atacada por três pitbulls no início de abril, lançou um livro sobre sua traumática experiência de amputação de seu membro. A obra infantil 'O braço mágico' foi apresentado oficialmente ao público neste sábado (10), na Janela Livraria do Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio.

Com ilustrações feitas pelo desenhista Fernando Zensho, o livro foi pensado enquanto ela estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Nele, Roseana conta a história de uma avó escritora que tem um braço mágico e tem seus dois netos como suas "crianças-anjos".

Recheado de metáforas, o livro, que já está à venda na internet, tem personagens como fadas e magos e tem uma parte toda dedicada aos médicos e enfermeiros que cuidaram de Roseane no Heat, onde ela ficou internada por 13 dias até se recuperar das graves lesões provocadas pelo ataque dos cães.

"Eu tive essa ideia, de escrever uma história para crianças em que o braço perdido se tornasse um braço mágico. E os meus netos seriam meus cúmplices", contou ela.

Relembre o caso:

No dia cinco de abril, Roseane Murray foi atacada por três pitbulls enquanto caminhava a Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial, antes de passar por uma cirurgia, realizada por sete médicos, que durou quatro horas.

No mesmo dia do ataque, três responsáveis pelos cachorros foram presos em flagrante , em Saquarema. Em maio, os tutores viraram réus pelos crimes de maus-tratos a animais, por não guardar com devida cautela os cães e por lesão corporal culposa.