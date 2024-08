Árvore atingiu carro na Avenida Borges de Medeiros, no Jardim Botânico - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/08/2024 19:51 | Atualizado 10/08/2024 21:22

Rio - Uma árvore caiu em cima de um carro, na manhã deste sábado (10), na Avenida Borges de Medeiros, no Jardim Botânico, na Zona Sul. Apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves.

O caso aconteceu por volta das 8h, no cruzamento com a Rua Batista da Costa. Bombeiros foram acionados para o corte do tronco e encontraram a árvore caída em cima de um veículo. Os militares prestaram socorro no local ao motorista do carro, que teve ferimentos leves. A vítima recusou remoção para um hospital.

O acidente interditou o trecho. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) concluíram a remoção da árvore por volta das 11h.

A chegada de uma frente fria mudou completamente o tempo na cidade, na manhã deste sábado (10), com registro de chuva moderada e fraca em praticamente todas as regiões do município. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve acidentes com feridos, bolsões d'água e quedas de galhos em diversas vias.

Por volta das 5h, aconteceu uma batida entre um ônibus e um carro na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, a Lagoa-Barra, altura do acesso ao Túnel de São Conrado, na Zona Sul. O acidente ocorreu no sentido Barra da Tijuca. De acordo com o COR, o coletivo tombou e foi atingido pelo veículo que vinha logo atrás.



Duas ocupantes do carro, identificadas como Thais Correa, 36 anos, e Lara Martins, de 29, foram socorridas com ferimentos leves e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul.

Durante a madrugada, por volta das 3h, uma carreta bateu na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte, na pista central sentido Centro. Por conta do acidente, o trânsito foi desviado para a calha do BRT TransBrasil. A via foi liberada cerca de 1h depois. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste.

O tempo permaneceu chuvoso ao longo deste sábado (10). No domingo (11), contudo, a expectativa é de melhora no tempo, sem previsão de chuva e com o céu variando entre o parcialmente nublado e nublado. A máxima deve subir para 25°C.