Medidas afetam pelo menos quatro municípios - Reprodução / Cedae

Medidas afetam pelo menos quatro municípiosReprodução / Cedae

Publicado 10/08/2024 14:15 | Atualizado 10/08/2024 14:28

Rio - Moradores da Baixada Fluminense terão o serviço de água paralisado, temporariamente, neste sábado (10), devido às chuvas que atingem a localidade desde ontem. Por causa da turbidez (medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de partículas flutuando na água), a Cedae precisou paralisar a produção do Sistema Acari, responsável pelo tratamento da água que abastece parte dos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Japeri e Queimados.

A medida emergencial foi tomada para controlar a qualidade da água bruta (antes do tratamento) que está com a turbidez muito elevada. A Águas do Rio, concessionária responsável pela distribuição de água no município, já foi comunicada. Técnicos da companhia fazem o monitoramento contínuo das condições dos mananciais, e a produção de água será retomada após a normalização dos padrões.