Vítima foi levada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa CruzReprodução / Google Street View

Publicado 10/08/2024 14:50 | Atualizado 10/08/2024 16:03

Rio – Um homem foi esfaqueado em uma briga na Rua do Prado, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (9). Ele foi levado encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, no mesmo bairro, onde foi direcionado ao centro cirúrgico da unidade. Não houve registro da ocorrência por causa do estado de saúde dele.

Segundo informações publicadas nas redes sociais, o motivo do conflito teria sido porque a vítima estaria namorando a ex-mulher do agressor, que não aceitou o fim do relacionamento.

A ocorrência foi realizada por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz). Quando os agentes chegaram ao local, o homem já havia sido levado ao hospital. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz) e diligências estão em andamento para apurar o fato.