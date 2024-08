Publicado 11/08/2024 00:00

A companhia aérea Voepass confirmou mais uma vítima, Constantino Thé Maia, na queda de avião em Vinhedo (SP), na sexta-feira. Número de mortos pelo desastre passa de 61 para 62

Em Ataque, Seleção feminina de futebol fica com a medalha de prata na Olimpíada de Paris

Seleção feminina de vôlei leva o bronze nos Jogos, com vitória diante da Turquia

No Brasileirão, Vasco leva a melhor no clássico diante do Fluminense por 2 a 0

Em D Mulher, Ana Clara mostra confiança e otimismo para a sua estreia como apresentadora do reality show 'Estrela da Casa', da TV Globo

Em Eleições, saiba como a Justiça Eleitoral se prepara para combater as fake news nas eleições

Em Economia, vendas on-line se tornam desafio para o Código de Defesa do Consumidor