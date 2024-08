Carro de LK da Escócia foi usado para cometer assalto na Avenida Belmiro Valverde, em Campo Grande - Reprodução / Redes Sociais

Carro de LK da Escócia foi usado para cometer assalto na Avenida Belmiro Valverde, em Campo GrandeReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/08/2024 22:42

Rio - O carro roubado de Sérgio Lucas Costa, conhecido como DJ LK da Escócia, filho de Sérgio Costa, o MC Créu, foi usado por criminosos para cometer um assalto na Avenida Belmiro Valverde, em Campo Grande, na Zona Oeste. Os crimes aconteceram na última quarta-feira (7).

Câmeras de segurança gravaram os suspeitos no carro do artista, uma BMW, ultrapassando o alvo e parando na sua frente. Os criminosos descem do carro e mandam uma idosa e uma criança saírem do outro veículo. Logo em seguida, eles fogem com os dois automóveis, enquanto as vítimas são deixadas sozinhas na rua.

Veja o vídeo:

#BalançoGeralRJ Assalto na rua Belmiro Valverde em Campo Grande, a rua do valão, supostamente a BMW foi roubada do filho do MC CRÉU. pic.twitter.com/KMeplj3eTj — FREDERICO CHAVES GUEDES (@viteucu) August 8, 2024

Momentos antes do assalto na Avenida Belmiro Valverde, o grupo roubou o carro de LK, que estava indo em um barbeiro na região. De acordo com a assessoria do DJ, Sérgio foi abordado por quatro ladrões armados em um carro Hyundai HB20. Os suspeitos renderam o artista, que deixou a BMW e se escondeu em um bar.

Os criminosos chegaram a procurar por LK, mas não o encontraram. Logo após, eles fugiram com seu carro.

O DJ e seu pai, o MC Créu, registraram o caso na 35ª DP (Campo Grande). Por causa do GPS, o veículo foi localizado em Senador Camará e recuperado. Agentes da delegacia realizam diligências para localizar imagens de câmeras de segurança na região para identificar a autoria do crime.

Segundo sua assessoria, LK deixou de usar a BMW, que está ficando na garagem, por medo de dirigir. Ele optou por começar a andar por corridas de aplicativo.

Não há informações se o assalto na Avenida Belmiro Valverde foi registrado.

Carreira

Sérgio Lucas Costa, o DJ LK da Escócia, possui mais de 125 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Ele é filho do também funkeiro Sérgio Costa, o MC Créu.

Com ajuda de seu pai, LK aprendeu a produzir suas próprias músicas e formou, junto com outros dois produtores, a Trilogia da Escócia, responsável por hits contemporâneos. Seu nome artístico vem do Baile da Escócia, que aconteceu em Campo Grande, de onde é natural.

Entre as músicas mais famosas compostas por Sérgio está "Tubarão, te amo", "Tropa da Roleta", "Mundo Invertido" e "Pras Novinha". Em um aplicativo de música, ele possui mais de 1,8 milhão de ouvintes mensais.