Rio - Uma mulher morreu depois de ser baleada por policiais civis, na madrugada deste domingo (11), na Avenida Brasil, altura de Parada de Lucas, na Zona Norte. Elaine Esteves, de 39 anos, estava em um carro que bateu em um blindado da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada foram surpreendidos por uma colisão, na qual um veículo em fuga atingiu uma das viaturas do comboio, na região do Trevo das Margaridas, ao lado de um dos acessos a comunidade de Parada de Lucas.

A corporação afirmou que, enquanto o carro se aproximava do comboio, os policiais atiraram com o objetivo de interromper a "investida repentina e violenta do veículo." Depois, as equipes viram que Elaine tinha sido baleada.

De acordo com a Civil, os agentes chamaram o socorro médico, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Bombeiros encontraram a mulher já em óbito e removeram seu corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Os policiais apuraram que o veículo onde Elaine estava com o marido fugia de um outro carro, pois teria se envolvido momentos antes em outra batida de trânsito.

Todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para a DHC e a Corregedoria-Geral da Polícia Civil (CGPOL) foi acionada para conduzir as investigações.

A pericia de local foi realizada por uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).