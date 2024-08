Cariocas aproveitaram o tempo ensolarado para visitar e fazer atividades na Praça Mauá, no Centro - Renan Areias / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram o tempo ensolarado para visitar e fazer atividades na Praça Mauá, no CentroRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/08/2024 17:23

Rio - A semana que se iniciou neste domingo (11) será sem chuva na cidade do Rio. A previsão do Sistema Alerta Rio indica um clima ameno no município, com temperatura variando entre os 30°C e 11°C, e céu ensolarado.

Após um sábado (10) chuvoso, que causou transtornos e acidentes com pessoas feridas na cidade , o tempo ficou estável neste domingo e o sol voltou a aparecer. Cariocas aproveitaram para realizar atividades ao ar livre em diversas partes do município como na Praça Mauá, no Centro, onde pessoas pedalaram, andaram de patins e fizeram yoga. Tudo isso com a vista para o Museu do Amanhã e para a Ponte Rio-Niterói.

A temperatura máxima registrada foi de 26,3°C, às 14h55min, na estação Irajá, na Zona Norte.

Na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), o tempo deve ficar parecido como foi neste domingo. O sol deve aparecer entre nuvens no começo da manhã e a temperatura deve variar entre 25°C e 12°C.

Já na quarta-feira (14) e na quinta-feira (15), a cidade deve esquentar levemente com variação entre 30°C e 11°C. Não há previsão de nuvens no céu.

Dia mais frio do ano

Apesar da estabilidade, o domingo (11) também registrou a menor temperatura do ano. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), os termômetros marcaram 10,3°C no Alto da Boa Vista, também na Zona Norte, às 5h45.

A meteorologista do Alerta Rio, Mayara Villela, destacou que a passagem de uma massa polar pela cidade foi a responsável pelos baixos registros desta madrugada. “Estes fenômenos são típicos da estação de inverno, onde as temperaturas são mais amenas. As menores temperaturas da rede do Sistema Alerta Rio geralmente são registradas na estação do Alto da Boa Vista, devido à sua localização e as características físicas da região, como a altitude, que contribuem para a ocorrência das menores temperaturas nesta localidade”, explicou.

As menores temperaturas do ano, até o momento:



1°: 10,3°C, no dia 11/08

2°: 14°C, nos dias 13/06 e 16/07

3°: 15,7°C, nos dias 20 e 21/04

4°: 16,2°C, nos dias 22 e 26/05

5°: 17,1°C, no dia 23/01