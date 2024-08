Cariocas se protegem da chuva em ponto de ônibus e passarela na Avenida Brasil - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 10/08/2024 07:47 | Atualizado 10/08/2024 11:09

Rio - A chegada de uma frente fria mudou completamente o tempo na cidade, na manhã deste sábado (10), com registro de chuva moderada e fraca em praticamente todas as regiões. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve acidentes com feridos, bolsões d'água e quedas de galhos em vias da cidade.

O acidente entre um ônibus e um carro aconteceu pouco antes das 5h da manhã na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, a Lagoa-Barra, altura do acesso ao Túnel de São Conrado, no sentido Barra da Tijuca. De acordo com o COR, o coletivo tombou e foi atingido pelo veículo que vinha logo atrás.

As duas ocupantes do veículo, identificadas como Thais Correa, 36 anos, e Lara Martins, de 29, foram socorridas com ferimentos leves e levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul.

Durante a madrugada, por volta das 3h da manhã deste sábado, uma carreta bateu na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na pista central sentido Centro. Por conta do acidente, o trânsito foi desviado para a calha do BRT TransBrasil. A via foi liberada cerca de 1h depois. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste.

Impacto das chuvas



Como impacto das chuvas, foram registrados bolsões desde o fim da madrugada. Por volta das 6h48, um bolsão d'água na Avenida Armando Lombardi, na altura do Terminal BRT Jardim Oceânico, sentido São Conrado. Ainda na Zona Oeste, também foi anotada condição de lâmina d'água na Avenida Ayrton Senna, onde duas faixas chegaram a ser ocupadas por conta do acúmulo, e na Lagoa-Barra.

Na Zona Sul, um galho de uma arvore caiu, interditando uma das faixas da Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Soares Cabral. Agentes da CET-Rio estiveram no local, segundo o COR. Outro episódio de queda de galho ocupou uma faixa da Avenida Afonso Arinos de Melo, próximo ao acesso à Avenida das Américas.

Chuva em toda cidade

De acordo com o Sistema Alerta Rio, os núcleos que causam chuva fraca e moderada atuam em todas as regiões da cidade desde a madrugada deste sábado. A maior incidência é sobre os bairros da Zona Norte que integram a região do Maciço da Tijuca.

Nas últimas 4h, o Alto da Boa Vista foi o bairro que teve maior acumulado de chuva com 36,2 mm. A comunidade da Rocinha, na Zona Sul, teve 31,8 mm. Os ventos estiveram de moderados a forte, com registros de até 60 km/h, no Forte de Copacabana, por volta das 8h.

Tempo melhora



O tempo ruim com céu completamente fechado e chuva deve seguir ao longo do sábado com a temperatura máxima prevista de 22°C. No domingo (11), contudo, a expectativa é de melhora no tempo, sem previsão de chuva e com o céu variando entre o parcialmente nublado e nublado. A máxima deve subir para 25°C.