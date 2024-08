Agentes de fiscalização encontraram uma peça de carro roubado no local - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 10/08/2024 10:11 | Atualizado 10/08/2024 11:06

Rio – O dono de um ferro-velho foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (9), e o local foi interditado no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Após denúncias que o estabelecimento vendia produtos ilegais, policiais e agentes de fiscalização encontraram nele o motor de um Fiat Uno roubado em São Gonçalo em 2019.

Todo o material comercializado no depósito foi apreendido. A ação contou com o apoio de policiais da 71ª DP (Itaboraí) e de equipes de corregedoria do Detran.RJ. O local estava com um processo de credenciamento ativo junto ao departamento de trânsito, mas poderá ter seu pedido negado.

Luiz Alberto Moreira Coelho, diretor-geral das Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, destacou a importância de denunciar condutas irregulares, através do Disque-Denúncia. "Essas ações da Operação Desmonte e da força-tarefa do Governo do Estado são importantes para coibir a comercialização de peças roubadas e, por consequência, o roubo e furto de veículos", afirmou.