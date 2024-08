Veículos foram abandonados na Linha Amarela após o incêndio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/08/2024 08:53 | Atualizado 10/08/2024 09:02

Rio - O Corpo de Bombeiros aplicou, nesta sexta-feira (9), um auto de infração na Lamsa, concessionária responsável pela Linha Amarela, após a empresa não apresentar dentro do prazo estipulado a comprovação de manutenção no sistema de ventilação e exaustão dos túneis da via expressa. A empresa, contudo, confirmou em comunicado que os reparos foram realizados.

A manutenção no sistema de exaustão e ventilação dos túneis foi pedida pela corporação após um caminhão pegar fogo na via e deixar mais de 100 pessoas feridas . As vítimas apresentavam problemas respiratórios causados pela inalação de fumaça. Até a noite desta sexta-feira, três vítimas permaneciam internadas na rede municipal, sendo duas em estado grave no CTI e uma estável.