Publicado 10/08/2024 00:00

Na manchete, avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu nesta sexta-feira, na cidade de Vinhedo (SP). A Prefeitura de Vinhedo confirmou que não há sobreviventes

Na Olimpíada, Ana Patrícia e Duda vencem dupla do Canadá e conquistam o ouro no vôlei de praia

Alison dos Santos, o Piu, leva o bronze nos 400m com barreiras

Canoísta Isaquias Queiroz, de 30 anos, conquista da medalha de prata no C1. 1.000m

Neste sábado, o grande destaque será a final do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos, algozes da Seleção nas decisões de Atenas-2004 e Pequim-2008.

A Seleção de vôlei entra em quadra para buscar o bronze na partida diante da Turquia

Em Rio, mulher morre após ser esfaqueada na Praia da Barra da Tijuca; ex é o principal suspeito