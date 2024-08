Homem segue internado no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí - Divulgação

Homem segue internado no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em ItaguaíDivulgação

Publicado 09/08/2024 21:01

Rio - Jorge Alves dos Santos, de 58 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido no Arco Metropolitano , se encontra lúcido depois de passar por uma cirurgia no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, na Região Metropolitana. A colisão envolvendo duas carretas, dois carros e uma moto causou a morte de três pessoas.

Segundo a prefeitura do município, o homem está estabilizado e segue em recuperação. O paciente ficará em observação nas próximas 48h.

Jorge deu entrada na unidade na tarde desta quinta-feira (8) com politraumatismo. A vítima era motorista de um carro envolvido no engavetamento. A mulher dele, ainda não identificada, que estava no banco de carona do veículo, morreu no local.

Um casal também faleceu. Júlio César de Oliveira, de 58, que pilotava a motocicleta, veio a óbito no trecho. Já sua mulher, Lidiane Lenzi, que estava na garupa, morreu a caminho do hospital. Ela chegou a dar entrada na sala vermelha da unidade, mas os médicos não conseguiram reanimá-la.

O sepultamento de Lidiane está marcado para este sábado (10), às 15h, no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o enterro de Júlio César e da mulher de Jorge.