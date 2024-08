Dois dos veículos envolvidos no acidente - Reprodução

Publicado 08/08/2024 18:36

Rio - Um engavetamento envolvendo duas carretas, dois veículos de passeio e uma motocicleta, na altura do km 113 do Arco Metropolitano (BR-493), em Itaguaí, na Região Metropolitana, deixou três pessoas mortas e uma ferida, no início da tarde desta quinta-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência às 12h43, Júlio César de Oliveira, de 58 anos, morreu no local. Ele era condutor da moto envolvida no acidente. Além dele, uma mulher, que estava em um dos carros, também faleceu.

Duas vítimas foram socorridas por equipes da concessionária EcoRioMinas e levadas ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher de Júlio César, que estava na garupa da moto, morreu na sala vermelha da unidade com politraumatismo.

Já Jorge Alves dos Santos, de 58 anos, marido da mulher que morreu no local do acidente, está internado com politraumatismo.

Não há informações sobre a causa do acidente, mas relatos e vídeos que circulam em redes sociais dizem que a fumaça proveniente de um incêndio em área de mata à margem da rodovia, no ponto do acidente, poderia ter prejudicado a visibilidade dos motoristas.

A EcoRioMinas confirmou que havia foco de incêndio na área de mata, mas informou que não é possível afirmar que isso, de fato, causou o acidente.

Até as 17h30, as duas faixas do Arco Metropolitano no sentido Itaguaí permaneciam interditadas, com o fluxo seguindo pelo acostamento, sem retenção. Às 17h50, foi iniciada a retirada dos veículos após realização da perícia. Às 18h, a pista foi totalmente liberada.