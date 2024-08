Além de transportar as drogas, a dupla ainda usava um carro com a placa clonada - Divulgação/PRF

Além de transportar as drogas, a dupla ainda usava um carro com a placa clonadaDivulgação/PRF

Publicado 09/08/2024 19:02 | Atualizado 09/08/2024 20:10

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na tarde desta sexta-feira (9), um homem e uma mulher com mais de 20 mil unidades de drogas embaladas, entre cocaína e crack, na Ponte Rio-Niterói. Além do transporte do material entorpecente, eles ainda usavam uma placa falsa no carro que conduziam. O veículo constava como roubado há cerca de um mês na Tijuca, Zona Norte.

Segundo a PRF, por volta das 13h, agentes da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram a dupla pouco depois da praça do pedágio. Após inspecionarem o interior do veículo, constataram 16.360 pinos de cocaína e 4.160 pedras de crack em sacos plásticos. O material estava no porta-malas.

DEU RUIM



O cara rodou com muita quantidade de Droga na Ponte Rio-Niterói pic.twitter.com/QBAyVccCAm — RioNojento (@RioNojento) August 9, 2024

Ainda de acordo com a corporação, os dois - que não tiveram as identidades reveladas - confessaram que haviam saído com a droga do Complexo da Maré, comunidade na Zona Norte do Rio, e tinham como destino Araruama, na Região dos Lagos.

Os policiais rodoviários federais encaminharam a ocorrência para a 76ª DP (Niterói).