O corpo do policial foi sepultado no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 17:47 | Atualizado 09/08/2024 18:07

Rio - O policial civil Tiago Luiz de Almeida Teixeira, de 45 anos, morto a tiros na quarta-feira (7), na Cidade de Deus, Zona Oeste, foi sepultado por volta de 16h30 desta sexta (9). Estiveram na cerimônia, no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, cerca de 40 pessoas, entre policiais, amigos e familiares – que não quiseram dar entrevistas e não autorizam imagens.

Tiago foi baleado na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou morto.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) trabalha para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Não há confirmação se o policial – que era lotado na 41ª DP (Tanque) – foi atacado enquanto estava em serviço.

Nesta quinta (8), o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre a identidade e a localização dos envolvidos no assassinato do agente. O objetivo é auxiliar no inquérito instaurado pelo Núcleo de Investigações da DHC.

A especializada pede à população que repasse informações de forma anônima sobre a identificação e localização dos envolvidos, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento/Call Center: (021) 2253 1177 ou 0300 253 1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ