Disque Denúncia busca identificar os envolvidos na morte de policial civil na Zona OesteDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 08/08/2024 07:51

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (08), um cartaz que pede informações sobre a identidade e a localização dos envolvidos no assassinato do policial civil Tiago Luiz de Almeida Teixeira. O agente foi morto a tiros nesta quarta (7) , na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.O objetivo do cartaz é auxiliar no inquérito instaurado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).