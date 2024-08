Publicado 08/08/2024 00:00

Em meio à discussão no STF sobre proibição do orçamento secreto, Câmara diz que “não tem como colaborar” com dados de patrocinadores de emendas. De que adianta Constituição prever transparência se os próprios responsáveis por criar as leis não as cumprem?

Derrotado na farsa eleitoral de Maduro, González se nega a ir a tribunal e regime ameaça prendê-lo. Chefe da campanha de María Corina foi detida. Sem votos, ditador usará força para manter poder. Repressão a protestos já deixou 24 mortos e 1200 presos.