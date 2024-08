Os equipamentos recuperados pela 5ª DP - Divulgação

Publicado 07/08/2024 20:56 | Atualizado 07/08/2024 21:11

Rio - Um motorista de aplicativo foi preso, nesta quarta-feira (7), por vender equipamentos profissionais de luz e som que furtou de um passageiro. O crime foi descoberto por policiais civis após monitoramento do setor de inteligência da 5ª DP (Mem de Sá).

De acordo com as investigações, no início do mês, o passageiro levou os equipamentos de um evento em Niterói, na Região Metropolitana, para uma festa, no Centro do Rio, quando esqueceu alguns dispositivos no interior do carro de Thiago Souza de Oliveira, 27 anos. Ao dar falta de alguns itens posteriormente, a vítima questionou o motorista, que afirmou não ter encontrado nada no veículo.

Acionada pelo passageiro, a equipe de inteligência da 5ª DP passou a realizar um monitoramento, até que encontrou anúncios dos equipamentos na plataforma de compra e venda OLX.

Em seguida, a vítima se passou por um cliente interessado nos itens e marcou com Thiago um encontro presencial com o argumento de que pretendia fechar negócio. Os policiais acompanharam a ação e, ao chegarem ao local, constataram que o suspeito se passava por vendedor, inclusive portando os equipamentos furtados – que foram recuperados e devolvidos ao proprietário.

No momento da abordagem, ele, na tentativa de despistar os agentes, se apresentou com o nome do filho. Por isso, vai responder por furto mediante fraude, estelionato na modalidade disposição alheia como própria e falsa identidade. As penas somadas podem chegar a 14 anos de reclusão.