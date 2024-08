A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) - Divulgação

Publicado 13/08/2024 15:06

Rio - Raphael de Paula Pereira, de 43 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta segunda-feira (12), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte. Ele se apresentou aos policiais como cônsul da República do Congo, fato que foi contestado após a abordagem. O homem já era investigado como autor ou envolvido em seis inquéritos por estelionato.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) durante uma ação de repressão a roubos de cargas na região. De acordo com a Polícia Civil, os policiais abordaram o homem em um carro modelo Range Rover Evoque. A equipe encontrou no veículo um revólver calibre .38 com munição. A arma, que tem capacidade para oito tiros, estava jogada no assoalho do carro, no lado do motorista.

Ainda segundo a corporação, Raphael se apresentou aos policiais como cônsul da República do Congo, tendo até mostrado uma identidade consular. No entanto, os agentes pesquisaram, junto ao consulado do país, e encontraram indícios que o documento não seria verdadeiro.

A regularmente apreendido, assim como a arma de fogo e o veículo em questão, que possuía restrição judicial de busca e apreensão.

Raphael foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A investigação segue sendo realizada com o objetivo de confirmar o uso de documento falso. Ele já figura como autor ou envolvido em pelo menos seis procedimentos policiais por estelionato.