O caso é investigado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)Renan Areias/Agência O Dia

Rio - A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) passou a investigar, nesta terça-feira (13), a denúncia de preconceito racial cometido contra a modelo Yanca Ellen , de 24 anos, nas Lojas Americanas do Carioca Shopping, Zona Norte. Essa mesma denúncia foi registrada há um mês na 27ª DP (Vicente de Carvalho), como Crimes do Código do Consumidor, por expor o consumidor ao ridículo. No entanto, para a vítima, trata-se de crime de racismo velado e que precisava de uma atenção maior na investigação.

Por isso, Yanca compareceu à especializada, junto com um advogado, para ter suporte e seguir com a denúncia contra um funcionário da loja. "Na 27ª DP foi um descaso total. Inclusive, fui lá com o meu advogado há cerca de duas semanas para pegar as imagens de câmeras de segurança do shopping, mas a gente foi muito maltratado por um policial. O delegado até pediu desculpa por não ter dado tanta importância no dia do caso", disse a modelo ao DIA. Ainda segundo a vítima, na Decradi ela recebeu acolhimento e foi bem tratada durante o registro da ocorrência.

A modelo está reunindo provas, incluindo testemunhas e imagens do circuito interno, para provar que foi abordada de forma constrangedora pelo funcionário.

Yanca, uma jovem negra, denuncia que foi perseguida e humilhada por um funcionário que suspeitou que a mesma tivesse roubado produtos da unidade que fica localizada no Carioca Shopping. O caso aconteceu no dia 12 de julho.

No relato, a modelo conta que entrou nas Lojas Americanas com sacolas de compras e uma bolsa de academia, por volta das 18h. De acordo com a vítima, ela entrou no estabelecimento com o objetivo de comprar itens pessoais, além de pesquisar preços de materiais de papelaria, pois havia se matriculado em uma faculdade. Ainda na loja, ela comprou chocolates e foi embora. Cerca de 50 metros de distância da unidade, um funcionário da empresa a abordou e pediu para revistá-la.

"Fui simplesmente coagida por um funcionário da loja que exigiu para ver as notinhas, pois eu estava com duas bolsas de compras anteriores, de produtos de beleza, e nas Americanas havia comprado apenas um chocolate na promoção de cinco por dez reais", disse Yanca um dia depois do crime, ao DIA.

Mesmo afirmando que não havia roubado nada, o funcionário rebateu que as câmeras de segurança detectaram uma atividade suspeita dela e que precisava verificar todas as notas fiscais das compras anteriores, além de revistar a bolsa. A modelo, então, disse que só mostraria a bolsa na presença de um familiar, e ligou para a irmã.

Enquanto isso, chorando, buscou um segurança do Carioca Shopping, já que estava envergonhada pela exposição. "As pessoas no shopping começaram a tirar fotos e fazer gravações, foi quando ele [funcionário das Lojas Americanas] pediu novamente para ver a minha bolsa", lembrou.

Momentos depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao shopping para verificar o que estava acontecendo. Na abordagem, Yanca Ellen afirma que o seu caso foi tratado com descaso pelos policiais e só recebeu apoio dos funcionários do shopping.

Na ocasião, a Americanas repudiou qualquer abordagem indevida a seus clientes e afirmou que está comprometida com o esclarecimento dos fatos. "A companhia informa que está apurando o ocorrido para tomar as medidas necessárias", disse. O Carioca Shopping lamentou o ocorrido e também disse que está acompanhando de perto a apuração do caso.

A reportagem procurou as Lojas Americanas, nesta terça-feira (13), para saber se houve algum avanço na apuração interna da empresa.

A Polícia Civil informou, no dia 16 de julho, que o caso foi tipificado como Crimes do Código do Consumidor pelo fato da vítima não ter apresentado no termo de declaração elementos que mostrasse que houve racismo. Também negou que a modelo tivesse sido distratada na 27ª DP.