Modelo Yanca Ellen, de 24 anos, denuncia caso de racismo em loja da Zona NorteReprodução/Rede sociais

Publicado 13/07/2024 21:06 | Atualizado 13/07/2024 23:14

Rio - A modelo Yanca Ellen, de 24 anos, denuncia ter sido vítima de racismo por um funcionário das Lojas Americanas do Carioca Shopping, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (12). A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga o ocorrido. Segundo Yanca, ela foi perseguida e humilhada por um funcionário do estabelecimento, que suspeitou que a mesma tivesse roubado produtos do local.

No relato, a modelo conta que entrou nas Lojas Americanas com sacolas de compras e uma bolsa de academia, por volta das 18h. De acordo com a vítima, ela entrou no estabelecimento com o objetivo de comprar itens pessoais, além de pesquisar preços de materiais de papelaria, pois havia se matriculado em uma faculdade. Ainda na loja, ela comprou chocolates e foi embora. Cerca de 50 metros de distância da unidade, um funcionário da empresa a abordou e pediu para revistá-la.

"Fui simplesmente coagida por um funcionário da loja que exigiu para ver as notinhas, pois eu estava com duas bolsas de compras anteriores, de produtos de beleza, e nas Americanas havia comprado apenas um chocolate na promoção de 5 por R$ 10", disse Yanca. Mesmo afirmando que não havia roubado nada, o funcionário rebateu que as câmeras de segurança detectaram uma atividade suspeita dela e que precisava verificar todas as notas fiscais das compras anteriores, além de revistar a bolsa.

A modelo, então, disse que só mostraria a bolsa na presença de um familiar, e ligou para a irmã. Enquanto isso, chorando, buscou um segurança do Carioca Shopping, já que estava envergonhada pela exposição. "As pessoas no shopping começaram a tirar fotos e fazer gravações, foi quando ele [funcionário das Lojas Americanas] pediu novamente para ver a minha bolsa", lembrou.

Momentos depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao shopping para verificar o que estava acontecendo. Na abordagem, Yanca Ellen afirma que o seu caso foi tratado com descaso pelos policiais e só recebeu apoio dos funcionários do shopping.

"Ainda nas Lojas Americanas, agora com a minha irmã e o meu cunhado, os agentes ficaram na sala junto com o gerente e o funcionário que fez o ocorrido comigo e ficaram lá durante uns cinco minutos ou mais, e quando saiu, simplesmente saíram rindo, dando risada mesmo, gargalhada", desabafou a modelo.

A jovem gravou alguns vídeos do momento do ocorrido e publicou em suas redes sociais. Veja as imagens:

Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado. Após vivenciar toda a situação, Yanca Ellen fez um longo desabafo em suas redes sociais e recebeu o apoio de familiares e amigos, que a incentivaram a denunciar o caso.

"Agora consigo entender o motivo das pessoas não fazerem a denúncia, o estado simplesmente ignora toda a situação e ainda te tratam mal. Me senti humilhada, fiquei com vergonha. Pessoas olhando e gravando.

O pior de tudo é que ainda vincularam minha imagem a roubo. Minha mãe em casa, com problemas de saúde, preocupada e se sentindo extremamente triste e impotente por me ver passar por essa situação e não poder fazer nada", escreveu a jovem.

A reportagem tenta contato com as Lojas Americanas e o Carioca Shopping.