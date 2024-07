Um morador da Taquara, na Zona Oeste, registrou o intenso tiroteio - Reprodução / Redes sociais

Um morador da Taquara, na Zona Oeste, registrou o intenso tiroteioReprodução / Redes sociais

Publicado 14/07/2024 11:40 | Atualizado 14/07/2024 12:14

Rio - Um intenso tiroteio entre bandidos de facções rivais na madrugada deste domingo (14) assustou moradores da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, o foco dos conflitos foi na Estrada do Meringuava e na comunidade da Invasão.

Em nota, a PM informou que agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local e foram atacados a tiros durante patrulhamento na rua, mas que não houve policiais atingidos.

No entanto, segundo a corporação, um homem foi baleado no confronto, e deu entrada na emergência da UPA da Taquara. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital Lourenço Jorge. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um veículo blindado da Polícia Militar e agentes armados andando pelo local. Posteriormente, eles são vistos posicionados para uma troca de tiros.

Em outro registro, um morador grava o bairro pela varanda de sua casa, com muitos sons de tiros ao fundo.

TAQUARA - ZONA OESTE DO RIO



MUITOS RELATOS DE INTENSO TIROTEIO DURANTE A MADRUGADA pic.twitter.com/snLnyYOFgN — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) July 14, 2024

"Meu Deus, acordei com um tiroteio intenso. Tô na Meringuava e escuto muito alto, é muito tiro", contou uma outra pessoa nas redes sociais.



Na ação, os policiais apreenderam uma granada e um carregador de pistola, na altura do número 866 da estrada do Meringuava. A PM ainda ressaltou que o policiamento no local está reforçado.