Corpo é encontrado dentro de tonel de ferro na praia da Bica, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 22:20

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros removeram, na tarde deste domingo (14), o corpo de um homem que estava dentro de um tonel de ferro na praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que os bombeiros puxam o objeto que estava boiando na água.



De acordo com os socorristas, uma equipe do quartel da Ilha do Fundão foi acionada às 14h17 para o resgate de um cadáver. No local, viram que havia o corpo de um homem. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio e vai passar por perícia. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar a causa da morte neste primeiro momento.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que investiga a morte do homem, a autoria e motivação do crime.