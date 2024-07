Publicado 16/07/2024 00:00

Na Manchete, Tristeza e dor na despedida de fisioterapeuta atropelado após casamento, na Zona Oeste

Em Rio, Megaoperação das Forças de Segurança do estado ocupam 10 comunidades na Zona Oeste e prendem 28 suspeitos

Criança baleada na Baixada Fluminense segue internada em estado gravíssimo

Ronnie Lessa pede transferência para "Presídio dos Famosos"

Amigos e familiares dão o último adeus ao jornalista Sérgio Cabral, na sede náutica do Vasco, na Lagoa

Em Economia, Estado tem esta semana mais de 9 mil vagas de empregos e estágios

No D, Estrelas do filme Deadpool & Wolverine visitaram o Maracanã e encontraram Pedro e Davi Luiz do Flamengo

Em Mundo, "Era para eu estar morto", diz Trump na primeira entrevista após o atentado